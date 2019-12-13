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Светлана Лобода анонсировала выход своего альбома "SOLD OUT"

В социальной сети Instagram Светлана Лобода опубликовала видео, на котором она продемонстрировала свою походку. Также исполнительница анонсировала выход нового музыкального альбома под названием "SOLD OUT".
Светлана Лобода анонсировала выход своего альбома "SOLD OUT"

На протяжении нескольких недель Светлана Лобода интригует своих преданных поклонников скорым выходом нового альбома "SOLD OUT", в котором ее песни зазвучат совершенно по-новому. Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором она идет по коридору, одетая в облегающие брюки, кожаный бюстгальтер и куртку с бахромой на рукавах. Своей образ знаменитая певица дополнила несколькими массивными подвесками, серьгами и ярким макияжем. В комментарии к посту в Instagram Светлана Лобода написала: "Альбом "SOLD OUT" двигается к открытию!! Ух! Сегодня ночью".

Подписчики отреагировали моментально. Они отметили, что с нетерпением ждут выходы нового музыкального альбома исполнительницы. Также подписчики отметили, что певица на видео выглядит очень привлекательно. Публикацию уже просмотрели более 77 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

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