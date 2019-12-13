Светлана Лобода анонсировала выход своего альбома "SOLD OUT"

На протяжении нескольких недель Светлана Лобода интригует своих преданных поклонников скорым выходом нового альбома "SOLD OUT", в котором ее песни зазвучат совершенно по-новому. Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором она идет по коридору, одетая в облегающие брюки, кожаный бюстгальтер и куртку с бахромой на рукавах. Своей образ знаменитая певица дополнила несколькими массивными подвесками, серьгами и ярким макияжем. В комментарии к посту в Instagram Светлана Лобода написала: "Альбом "SOLD OUT" двигается к открытию!! Ух! Сегодня ночью".Подписчики отреагировали моментально. Они отметили, что с нетерпением ждут выходы нового музыкального альбома исполнительницы. Также подписчики отметили, что певица на видео выглядит очень привлекательно. Публикацию уже просмотрели более 77 000 пользователей Сети.