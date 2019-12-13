Компания Volkswagen представила обновлённый седан Lavida





Новая версия седана получила изменённую радиаторную решётку с тонкими полосами хромированного покрытия, улучшенную фронтальную оптику, новый обвес, а также ходовые огни дневного света. В салоне Volkswagen Lavida покупателей ожидают изменённая система мультимедиа и сенсорный дисплей, обновлённые дефлекторы, а также более качественная по сравнению с прошлой генерацией авто отделка интерьера.В перечень опций для Volkswagen Lavida вошли 4 подушки безопасности, люк на крышу с электроприводом, кондиционер, система экстренного автоторможения и система круиз-контроля. Рестайлинговая модель оснащена прежним силовым агрегатом EA211 объёмом 1,5 л, генерирующим 112 «лошадок». В паре с этим двигателем может функционировать 5-диапазонная механическая трансмиссия либо 6-секционный «автомат». Цена продукта для китайского рынка составляет 100 тысяч юаней за базовую комплектацию, что эквивалентно порядка 895 тысяч рублей.