АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
EUR 70.43 USD 63.23
Курс валют на 13.12.2019

Компания Volkswagen представила обновлённый седан Lavida

Компания Volkswagen презентовала новую версию седана Lavida. Модель для распространения на рынке КНР собирается на совместной площадке SAIC-Volkswagen.
Компания Volkswagen представила обновлённый седан Lavida

Новая версия седана получила изменённую радиаторную решётку с тонкими полосами хромированного покрытия, улучшенную фронтальную оптику, новый обвес, а также ходовые огни дневного света. В салоне Volkswagen Lavida покупателей ожидают изменённая система мультимедиа и сенсорный дисплей, обновлённые дефлекторы, а также более качественная по сравнению с прошлой генерацией авто отделка интерьера.

В перечень опций для Volkswagen Lavida вошли 4 подушки безопасности, люк на крышу с электроприводом, кондиционер, система экстренного автоторможения и система круиз-контроля. Рестайлинговая модель оснащена прежним силовым агрегатом EA211 объёмом 1,5 л, генерирующим 112 «лошадок». В паре с этим двигателем может функционировать 5-диапазонная механическая трансмиссия либо 6-секционный «автомат». Цена продукта для китайского рынка составляет 100 тысяч юаней за базовую комплектацию, что эквивалентно порядка 895 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез расспросами об отношениях между Украиной и…
Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены…
Эксперты выяснили, что черты личности и характера можно подвергать…
Анна Хилькевич порассуждала об общих и отличительных чертах с мужем Артуром…
Александр Петров ездит исключительно на…
Ученые продемонстрировали «часы продолжительности…
Телеведущая Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках проекта "План…
Анастасия Волочкова в красном платье призналась в любви к ярким…
СМИ в Греции обговаривают пророчество афонского старца о начале Третьей мировой…
Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев переехал от Алены Рапунцель в мужскую…
Ученые: Для похудения необходимо есть продукты с большим содержанием…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева призналась, что следила за Маратом…
Трагедия американской семьи до слез растрогала Дженнифер Энистон в прямом…
Компания Volkswagen представила обновлённый седан…
Эксперты сообщили, что витамин E поможет мозгу не…
В симпатии к звезде "Дом-2" Евгению Ромашову призналась влиятельная женщина за…
Ученые выяснили причину заметной разницы в размерах…
«Превратился в юношу»: Диана Гурцкая показала фото сына в костюме Гарри…
В Новосибирской области ЗРК С-400 отразили условную…
«Все наружу»: Нюшу раскритиковали в Сети из-за слишком откровенного…
Акции Xiaomi достигли рекордной цены после анонса Redmi K30 и других…
Мария Миронова сообщила, что в детстве мечтала родить как можно…
В России пообещали ответить на новые ракеты…
«Плацента росла внутри матки»: Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после…
Пикап Honda Ridgeline оснастили новой…
Екатерина Климова с бывшим мужем Гелой Месхи поддержали дочку на…
Светлана Лобода анонсировала выход своего альбома "SOLD…
Специалисты рассказали об опасности алюминия в…
Пожар повышенной сложности: На Юге Москвы горит…
Эксперты рассказали о популярных предновогодних мошеннических…
Учёные представили новый сценарий развития дополнительных…
Постройневшая Алла Пугачева появилась на встрече с Викторией Ворониной в молодежном…
Ракетный комплекс на базе КамАЗа прошел испытания во…
В лобовом ДТП на трассе под Воронежем погибли 2…
Дана Борисова об Андрее Малахове: "Ты самый порядочный, добрый и интеллигентный человек, с которым я…
Появились новые данные о «Русском…
Жители Калифорнии жалуются на нашествие…
Forbes оценил новейшую дизель-электрическую подлодку…
Андрей Губин возвращается на…
Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ…
Просмотреть все новости