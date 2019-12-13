Пожар повышенной сложности: На Юге Москвы горит склад





«Горит складское помещение на Варшавском шоссе. Подробности инцидента на данный момент уточняются», - говорится в сообщении. Кроме того, как уточнил источник агентства в экстренных службах столицы, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, поэтому пожару был присвоен повышенный класс сложности. Более того, существует угроза распространения пламени на всю площадь складского помещения, поэтому было решено привести в готовность авиацию. Данных о пострадавших или жертвах в этом происшествии пока не приводится.«Внутри взрываются баллоны с газом, в результате чего произошли частичные обрушения на площади в 70 квадратных метров», - отметил источник ТАСС.По предварительным данным, внутри охваченного пожаром пламени также находится трансформатор, в связи с чем к месту происшествии вызвали специалистов Мосэнерго. Ожидается также прибытие на склад сотрудников газовых служб, поскольку здание является газифицированным.