Ученые выяснили причину заметной разницы в размерах китов





Ученые отмечают, что у каждой разновидности имеется некий свой ограничитель, не дающий разрастаться бесконечно. Голубые киты могут достигать длины в 30 м, когда их масса превышает 150 тонн, что принесло им титул самых крупных существ за всю историю Земли. Особи этого вида существовали порядка 50 млн лет назад, однако самые большие появились в период последних 5 млн лет. Ученые выяснили, что причины большой разницы размеров кроются в стратегиях кормления этих млекопитающих.Для подтверждения гипотезы учёные прикрепили к диким китам специальные датчики. Это позволило контролировать их передвижение. Датчики контролировали частоту питания морских животных в поверхностных и глубинных слоях океанов. Суммарно были отмечены порядка 300 усатых и зубатых китов, которые относятся к 11 различным видам. Самыми мелкими были особи вида морских свиней с размерами около 1,5 метра, а крупнейшими - голубые киты. Ученые зафиксировали свыше 50 тысяч фактов кормления. Как показали данные, способность животных наращивать запасы энергии объясняется особыми механизмами добычи корма.Усатые киты используют для этого процесс подъёма, который позволяет съедать целые стаи криля и кормовой разновидности рыбы за счет нескольких крупных глотков. После повышения размеров приближение к добыче требует больших трат энергии, однако объёмы проглоченной пищи также становятся выше. При увеличении усатых китов их энергоэффективность также повышается. Ученые считают, что предел габаритов для этого вида устанавливает показатель плотности и сезонной стабильности присутствия добычи.Крупные зубатые киты периодически питаются крайне большими морскими животными, включая гигантского кальмара. Подобных особей довольно много, однако обнаружить и выловить их весьма трудно. Таким образом, зачастую зубатые киты употребляют в пищу кальмаров средних габаритов. По причине недостатка большой добычи их энергоэффективность падает с повышением размеров тела. Исследователи считают экологические особенности причиной ограничения габаритов зубатых китов.