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Эксперты сообщили, что витамин E поможет мозгу не стареть

Среди необходимых компонентов для людей эксперты называют витамин E. Они сообщают, что он помогает мозгу не стареть.

Специалисты выяснили, что витамин E служит защитой тканям мозга, ведь оказывает содействие в их укреплении совместно со стенками капилляров. Также он оберегает нервные окончания от свободных радикалов и токсического воздействия. Этот элемент задерживает распространение болезни Альцгеймера, симптомом которой является ухудшение памяти, перемены настроения, нарушается функция речи и ее понимание.

Витамин E играет важную роль во время переутомления, неврастении, нагрузках. Исследователи проводили опыты на рыбах, которые имели дефицит витамина E. Как выяснилось, у них уровень биомаркера DHA-PC на 30% был понижен. Низкие показатели приводили к погибели нейронов и повреждениям клеточных мембран, поэтому именно витамин E поможет предотвратить потери молекул, которые играют важную роль для мозга.

Специалисты Великобритании рекомендуют принимать взрослым людям по 3 и 4 миллиграмма витамина E ежедневно. Также необходимо добавить в рацион молочные продукты, яйца, печень, орехи, авокадо, овсянку и растительное масло.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 14:44

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