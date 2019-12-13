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Сын Сергея Лазарева отправился с отцом на работу

На своей личной странице в Instagram Сергей Лазарев опубликовал фотографию с сыном Никитой. Снимок певец сопроводил подписью, в которой рассказал, что взял сына с собой на работу и удивился, как быстро вырос мальчик.

Популярный певец Сергей Лазарев является отцом сына Никиты и дочери Анны. И сейчас, когда все в курсе того, что у бывшего участника "Евровидения" есть двое детей, Лазарев порой берёт 5-летнего мальчика с собой по делам. Исполнитель считает Никиту уже довольно взрослым для сопровождения отца в рабочих поездках. Этот факт в то же время радует и поражает певца, не заметившего, когда же сын успел подрасти.

Певец отметил, что Никите очень нравится путешествовать с ним, и он принимает участие во встречах, саундчеках, концертах. Тем временем, исполнитель не забыл упомянуть и о своей дочери Анне, которой в августе исполнился год. На фотографии, которую опубликовал Лазарев, можно увидеть счастливых отца и сына, которые решили перекусить.

Подписчики очень тепло отреагировали на фотографию и принялись хвалить Никиту за то, что помогает Лазареву с работой. Кто-то отметил, что сын всё больше становится похож на певца, а некоторые поклонники пожелали счастья семье. Фолловеры также выразили желание почаще видеть совместные фото детей Сергея Лазарева.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:07

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