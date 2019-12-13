«Плацента росла внутри матки»: Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов





Как отмечает Кардашьян, она мечтала забеременеть снова, однако медики отказались помогать ей в процедуре искусственного оплодотворения, поскольку выявили у нее преэклампсию. Речь о тяжелой патологии беременности, во время которой у женщин резко повышается давление. С похожим осложнением в свое время столкнулась еще одна звездная мама – певица Бейонсе. Своего первого ребенка, дочь по имени Норт, модель родила раньше положенного срока на шесть недель. Теперь же модель признается, что после первых родов из нее не вышла плацента. «Она продолжала расти прямо внутри моей матки», - утверждает она.Позднее модель заморозила свои яйцеклетки и родила второго ребенка – сына Сейнта. А вот от третьих родов врачи решили ее предостеречь, поэтому было решено прибегнуть к услугам суррогатной матери, которая и выносила еще двоих детей звездного семейства Ким Кардашьян и знаменитого рэпера Канье Уэста.