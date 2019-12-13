В лобовом ДТП на трассе под Воронежем погибли 2 человека





Пресс-центр регионального ГУ МВД сообщает, что участниками аварии стали авто марки Iveco и ВАЗ 2112. По предварительным данным, водитель возрастом 37 лет, пребывая за рулём транспортного средства отечественного производства, нарушил ПДД в вопросе расположения авто на проезжей части.Результатом несоблюдения норм стало допущение столкновения с автомобилем, который двигался в противоположном направлении. Модель Iveco находилась под управлением мужчины возрастом 41 год. По итогам аварии водитель и 52-летний пассажир ВАЗ 2112 умерли на месте аварии.