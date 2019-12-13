В Новосибирской области ЗРК С-400 отразили условную атаку
В Новосибирской области ЗРК модели С-400 провели успешное отражение условной атаки потенциального противника. Военные 14-й армии ВВС отработали использование комплексов «Триумф» для противодействия попыткам поразить объекты особой важности.
Во время учений зенитчики провели марш длиной 20 км к позиции патрулирования, после чего заступили на боевое дежурство в соответствии с планом обеспечения прикрытия целям потенциального воздушного нападения.
«Дежурная смена РС "Байкал-1М" выявила средства атаки с воздуха, запущенные условным противником. При исполнении учебно-боевого задания расчеты ЗРК С-400 "Триумф" выполнили сопровождение и захват объектов воздушной атаки. Они смогли успешно поразить крылатые ракеты, а также авиацию при помощи электронных пусков снарядов», - рассказали в пресс-центре ЦВО.
Во время учений использовали свыше 200 военнослужащих. Был отработан перехват целей при помощи 30 единиц боевой техники.
Во время учений зенитчики провели марш длиной 20 км к позиции патрулирования, после чего заступили на боевое дежурство в соответствии с планом обеспечения прикрытия целям потенциального воздушного нападения.
«Дежурная смена РС "Байкал-1М" выявила средства атаки с воздуха, запущенные условным противником. При исполнении учебно-боевого задания расчеты ЗРК С-400 "Триумф" выполнили сопровождение и захват объектов воздушной атаки. Они смогли успешно поразить крылатые ракеты, а также авиацию при помощи электронных пусков снарядов», - рассказали в пресс-центре ЦВО.
Во время учений использовали свыше 200 военнослужащих. Был отработан перехват целей при помощи 30 единиц боевой техники.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:21