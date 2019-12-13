В Новосибирской области ЗРК С-400 отразили условную атаку





Во время учений зенитчики провели марш длиной 20 км к позиции патрулирования, после чего заступили на боевое дежурство в соответствии с планом обеспечения прикрытия целям потенциального воздушного нападения., - рассказали в пресс-центре ЦВО.Во время учений использовали свыше 200 военнослужащих. Был отработан перехват целей при помощи 30 единиц боевой техники.