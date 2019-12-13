Специалисты рассказали об опасности алюминия в еде





Алюминий есть во многих вещах, которые люди используют ежедневно: кухонная фольга, дезодорант, зубная паста, косметические средства, продукты питания. Эксперты считают, что он имеет токсические свойства, а у людей его уровень использования в неделю существенно превышен. Экспериментаторы оценили количество потребления алюминия из разных источников через кожу и перорально.Из данных следует, что алюминий присутствует в бобовых, кофе и какао, орехах и крупах, а также в питьевой воде. Также он есть в посуде, пищевых упаковках и лекарствах. Специалисты не советуют сохранять продукты в алюминиевых емкостях, а в фольгу нельзя заворачивать порезанные яблоки, помидоры, сельдь и ревень.Ученые считают, что алюминий довольно долго находится в организме, поэтому существуют риски для здоровья людей. В самых худших случаях возникает расстройство мозга и моторики, повреждаются кости, почки и печень.