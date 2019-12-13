Акции Xiaomi достигли рекордной цены после анонса Redmi K30 и других новинок





Компания Xiaomi заявила, что её акции стали дороже на 4% всего за неделю. При этом ценовой показатель достиг рекордной отметки, которая ранее регистрировалась в июле 2019-го. Сегодня общая капитализация бренда Xiaomi пересекла отметку в $31 млрд. После анонса модели Redmi K30 5G множество инвесторов обратили внимание на ценные бумаги производителя.Аналитики сообщают, что скорректированный доход компании из расчета на 1 акцию поднимется примерно на 29% по итогам 2020 года. На текущий момент эксперты биржевых торгов рекомендуют расширить свой портфель лотами Xiaomi, поскольку те в самое ближайшее время станут изменяться только в сторону большей цены. Подразделение Redmi презентовало смартфоны серии K30, полноэкранную версию ноутбука RedmiBook, роутер AC2100, смарт-колонку AI Play, а также ряд иных технологических новинок.