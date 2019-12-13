Эксперты рассказали о популярных предновогодних мошеннических схемах





Чаще всего покупателей в такие магазины заманивают довольно низкими ценами на товары, которые становятся очень популярными именно в преддверии Нового года – одежда, косметика, парфюмерия, электроника и многое другое. Эксперты обратили внимание на то, что совсем недавно в Сети появилось множество сайтов, которые созданы по определенному шаблону, имеют одинаковое содержание, а своими названиями и дизайном копируют бренды популярных торговых сетей. При этом, у всех этих сайтов указан одинаковый контактный адрес. Похожее происходит и в других сегментах рынка. К примеру, перед праздниками фиксируется массовая регистрация поддельных сайтов туристических агентств, а также сервисов по продаже билетов на железнодорожный и авиационный транспорт.Существуют, как отмечают эксперты, и более специфические варианты предновогоднего мошенничества. В период с ноября по декабрь мошенники регистрируют десятки сайтов по продаже искусственных и натуральных елок. Огромное количество таких интернет-ресурсов создаются по единому шаблону с обратным отсчетом до конца весьма привлекательной скидки. Здесь же появляется и большое количество восторженных отзывов якобы от покупателей, хотя сами сайты зарегистрированы всего несколько дней. Специалисты отмечают, чтобы не стать жертвой мошенников в период предпраздничных распродаж, следует придерживаться некоторых правил.Во-первых, покупателям следует контролировать адреса ссылок магазинов, в которых они планируют приобрести тот или иной товар, а также обращать внимание на названия, которые могут имитировать наименования известных торговых и производственных брендов. Также следует обратить внимание на наличие на сайте магазина открытого пользовательского соглашения, поскольку при создании фейковых сайтов мошенники не утруждают себя формированием такого документа. Наконец, лучше отказаться от оплаты товара путем перевода на банковскую карту физического лица или на электронный кошелек.