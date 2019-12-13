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Ракетный комплекс на базе КамАЗа прошел испытания во Вьетнаме

Ракетный комплекс, созданный на основе модели КамАЗ-43266, завершил свои испытания на территории Вьетнама. В интернете распространили снимки новой ЗРК, сделанные во время пребывания на полигоне.

Боевая машина, в соответствии с отдельными сведениями, получила индекс А-72. В её оснащение вошло оборудование для атаки воздушных целей. Первые сведения о выпуске соответствующей системы ПВО распространили в феврале этого года вместе с первыми фото ЗРК. Инженеры создали за кабиной авто конструкцию для размещения операторов со спецоборудованием. В качестве вооружения использовались комплексы «Стрела-2М», производство которых налажено во Вьетнаме. При этом отмечалось, что зенитный комплекс имеет возможность совершать атаки при помощи ракет «Игла-С» производства РФ. Последние более совершенны и позволяют поражать противников на расстоянии до 6 км.

Особенностью новинки на базе КамАЗа стало наличие 2-канальной оптико-электронной системы наведения на цель, которая позволяет защититься от обнаружения потенциальным противником. При этом в пассивном режиме комплекс регистрирует воздушные цели вне зависимости от времени суток. Предположительно, похожая система станет собираться на модернизируемой во Вьетнаме ЗСУ-23-4. Последняя за счет новой опции станет более эффективной в вопросах противостояния вражеским самолётам, вертолётам, а также крылатым ракетам.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:06

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