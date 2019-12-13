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«Все наружу»: Нюшу раскритиковали в Сети из-за слишком откровенного купальника

Известная российская певица Нюша недавно поделилась с поклонниками свежим фото, на котором позирует в откровенном леопардовом купальнике у моря. Реакция, которую вызвало это фото у поклонников артистки, оказалась неоднозначной. Более того, многие принялись откровенно критиковать ее.
«Все наружу»: Нюшу раскритиковали в Сети из-за слишком откровенного купальника

Вообще, Нюша нередко балует своих подписчиков в социальной сети Instagram, публикуя весьма пикантные снимки. В этот раз певица задумала показать фанатами снимок, на котором позирует, пусть и в закрытом, но все же довольно откровенном купальнике леопардовой расцветки. В подписи к этой публикации исполнительница решила немного поговорить о такой важной теме, как выбор экологичных товаров в магазинах, делая акцент на материалах упаковки, которую в отдельных случаях можно пустить на вторичную переработку. Впрочем, эти рассуждения остались многими пользователями попросту незамеченными – куда больше их привлекло само фото.

Кто-то из поклонников певицы пришел в восторг от ее внешности и стройных форм, оставив под публикацией приятные комментарии. Однако нашлось немало тех, кто принялся критиковать звезды за чрезмерную откровенность. «Ужас, слишком горячо», «Все наружу», «Купальник совсем вульгарный», - пишут недовольные подписчики певицы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:14

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