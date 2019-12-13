Жители Калифорнии жалуются на нашествие «рыб-пенисов»





Эти организмы относятся к подклассу многощетинковых, а их сходство с половыми органами привело к появлению разговорного имени «рыба-пенис». Вид огромного количества розовых пульсирующих червей вызвал недовольство местных жителей.Длина червей, как правило, не превышает 25 см. Они зачастую прячутся глубоко в песке, но из-за частых штормов их вынесло на берег. Укрытия эхиуридов оказались разрушены, поэтому они привлекли внимание многочисленных посетителей пляжа. Часть фаллического вида организмов съели чайки. Эти черви входят в рацион скатов, выдр, акулы. Помимо этого, жители Южной Кореи считают «рыбу-пенис» деликатесом.