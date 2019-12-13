Появились новые данные о «Русском Prado»
Отечественная компания УАЗ ведет работу над новым поколением популярного внедорожника УАЗ «Патриот», который уже окрестили «Русским Prado». Примечательно, что еще до выхода новинки в свет в Сети появляется все больше подробностей о ее характеристиках и оснащении.
Не так давно появились новые данные о грядущем автомобиле, который должен положить начало новому семейству машин. Отмечается, к примеру, что официальная презентация «Русского Prado» запланирована на август следующего года и должна состояться в рамках Московского автосалона. Также источники сообщают о том, что в моторную гамму нового УАЗ «Патриот» собираются включить 2,2-литровый турбированный дизельный двигатель от Ford Transit мощностью 180 лошадиных сил. Кроме всего прочего, автомобиль выйдет и в боле простой комплектации со 120-сильным атмосферным бензиновым двигателем.
Кроме того, отмечается, что новый российский внедорожник может унаследовать ряд технологий, которые применены в семействе машин Aurus. Наконец, стоимость новинки, по данным ряда источников, будет находиться в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Не так давно появились новые данные о грядущем автомобиле, который должен положить начало новому семейству машин. Отмечается, к примеру, что официальная презентация «Русского Prado» запланирована на август следующего года и должна состояться в рамках Московского автосалона. Также источники сообщают о том, что в моторную гамму нового УАЗ «Патриот» собираются включить 2,2-литровый турбированный дизельный двигатель от Ford Transit мощностью 180 лошадиных сил. Кроме всего прочего, автомобиль выйдет и в боле простой комплектации со 120-сильным атмосферным бензиновым двигателем.
Кроме того, отмечается, что новый российский внедорожник может унаследовать ряд технологий, которые применены в семействе машин Aurus. Наконец, стоимость новинки, по данным ряда источников, будет находиться в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей.