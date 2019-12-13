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Пикап Honda Ridgeline оснастили новой трансмиссией

Пикап Honda Ridgeline получил новую трансмиссию – 9-диапазонную АКПП, которая используется в конструкциях Pilot и Passport. Модель подготовлена к распространению на рынке Северной Америки и появится у дилеров японской марки уже 16 декабря.
Пикап Honda Ridgeline оснастили новой трансмиссией

В салоне новой версии Ridgeline больше не будет селектора АКПП, поскольку контроль переключения скоростей инженеры оформили в виде кнопочной панели. В стандартной версии пикап имеет систему мудьтимедиа с дисплеем диагональю 8 дюймов и поддержкой автосервисов под лейблами Apple и Android. Компания Honda обещает предоставить заднюю дверь с повышенным углом открытия и возможностью дистанционного запирания багажного отделения.

В перечень базовой комплектации включили пакет электронных помощников Honda Sensing. В его составе имеются опции автоторможения, адаптивного круиз-контроля, а также системы удержания авто на выбранной полосе. Помимо этого, бюджетные сборки Ridgeline располагают возможностью внедрения опции светодиодной оптики для ближнего света и кресла водителя с широкими возможностями регулировки позиции.

Прочие детали конструкции пикапа Ridgeline остались почти теми же. Пикап использует двигатель объёмом 3,5 л мощностью 284 «лошадок», независимую заднюю подвеску, передний привод с возможностью опционального внедрения полноприводной системы i-VTM4 с распределением нагрузки между задними колёсами. Новая версия Ridgeline не потеряла вариативность открывания своего борта. Покупатель может выбрать сборку с откидыванием перегородки вниз либо влево для облегчения погрузки либо интеграции инвертора. Начальная стоимость Honda Ridgeline для рынка США стала больше почти на $4 тысячи. Переднеприводная версия пикапа может быть куплена за $35 тысяч, а максимальная Black Edition – за $44,6 тысячи. Это эквивалентно 2,2 и 2,8 млн рублей по актуальному курсу.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:39

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