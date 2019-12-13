Мария Миронова сообщила, что в детстве мечтала родить как можно раньше





В сентябре у Марии Мироновой родился второй ребенок. За несколько месяцев до важного события она уехала Грецию, где и появился на свет ее сын Теодор. Артистка пока не показывает малыша, но поделилась с подписчиками Instagram в режиме Stories кадрами прогулки по парку с коляской.Помимо маленького Теодора артистка воспитывает старшего сына Андрея, которого она родила от Игоря Удалова в 1992 году. Сын решил продолжить династию и, закончив Щукинское училище, уже снимался в нескольких проектах. Мария Миронова с сыном в близких отношениях. Она поддерживает его на премьерах, отмечает в своем Instagram-аккаунте. Иногда актриса делится старыми фотографиями, где они с наследником выглядят как ровесники, ведь актриса родила Андрея в 18 лет. Она всегда мечтала, чтобы дети у нее появились как можно раньше.Напомним, что сейчас Мария Миронова в браке, но личность мужа остается тайной. Его имя Андрей, он работает директором по развитию русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями.