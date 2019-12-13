Специалисты рассказали, какая пища приводит к быстрому росту раковых клеток

«Было выявлено, что клетки рака молочной железы имеют возможность дополнительного поглощения большого количества заранее образованного жира, при этом используется неожиданный механизм — так называемый эндоцитоз липопротеинов», — рассказал учёный Уильям Кинлоу.





Новые исследования врачей-онкологов из Массачусетского университета в Амхерсте продемонстрировали, что опухоль развивается при использовании ресурсов, которые имеются в организме полных людей. Таким образом, жареная на растительном масле пища может способствовать размножению в кровеносной системе токсичных веществ, которые способны провоцировать рост опухолей.Благодаря значительным резервам жира в организме раковые клетки могут отклоняться от влияния лекарств, которые направлены на их гибель.Ранее многократно замечалось, что для профилактики раковых заболеваний и распространения метастазов лучшим вариантом является пища растительного происхождения. Иными словами, рацион человека должен состоят на 50% из овощей и фруктов.