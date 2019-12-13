Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого организма





Вещества PFAS, в состав которых входят перфтороктановая кислота, перфторкотановый сульфонат и другие, стали широко обсуждаться прессой в последнее время из-за крупного коллективного иска, поданного 40 тысячами жителей Австралии, пожаловавшиеся на загрязнения химикатами из противопожарной пены, которая используется на военных базах. При этом, как отмечают специалисты, подобные химикаты действительно опасны для организма человека, поскольку не только провоцируют развитие онкологических заболеваний, но также приводят к повышению уровня холестерина, нарушению работы почек, нарушениям в развитии плода у беременных. Ученые из США даже запланировали тщательное исследование, пытаясь установить, каким образом подобные токсичные вещества воздействуют на человека. Однако уже сейчас утверждается, что подобные соединения чрезвычайно опасны для человека.Как отмечают специалисты, пять основных компонентов в составе противопожарной пены могут попасть в организм через кожные покровы, проглатывание зараженной пищи и вдыхание зараженного воздуха. В связи с разгоревшимся в Австралии скандалом ученые планируют провести масштабные исследования перфторированных алкилированных веществ, поскольку оборонные ведомства многих стран, и в частности той же Австралии, активно используют большое количество PFAS для пенных огнетушителях на военных базах.