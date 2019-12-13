Переутомление на работе приводит к развитию серьезных заболеваний





К такому выводу пришли специалисты из Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья после изучения результатов исследования, в котором приняли участие 1700 человек. Все они ощущали общую усталость в течение более 24 часов после работы, на фоне этого у них зафиксировали ухудшение здоровья.По словам медиков, причиной переутомления становился не столько физический труд, сколько эмоциональное напряжение. Оно возникало из-за большой должностной ответственности, также утомление развивалось на работе, связанной со зрительным или умственным вниманием.