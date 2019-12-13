Путин поручил увековечить память о Юрии Лужкове
Российский президент Владимир Путин в рамках недавнего совещания с постоянным членами Совета безопасности России почтил память умершего ранее бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства также дал поручение подготовить предложения по вариантам увековечивания его памяти.
Стоит напомнить, что Юрий Михайлович занимал пост столичного градоначальника в период 1992-2010 годов. В минувший понедельник он скончался в возрасте 83 лет в Германии. Владимир Путин лично побывал на церемонии прощания с политиком, возложил букет цветов и высказал в адрес семьи покойного свои искренние соболезнования. Побывал на похоронной церемонии и нынешний московский мэр Сергей Собянин.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт», церемония прощания с Юрием Лужковым началась с минуты молчания в память о бывшем мэре столицы. А российский лидер в своей речи отдельно подчеркнул, что Лужков был ярким политиком и личностью всероссийского масштаба. Поручения о разработке предложений по увековечиванию имени покойного в истории президент также дал российскому правительству и столичной мэрии.
Стоит напомнить, что Юрий Михайлович занимал пост столичного градоначальника в период 1992-2010 годов. В минувший понедельник он скончался в возрасте 83 лет в Германии. Владимир Путин лично побывал на церемонии прощания с политиком, возложил букет цветов и высказал в адрес семьи покойного свои искренние соболезнования. Побывал на похоронной церемонии и нынешний московский мэр Сергей Собянин.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт», церемония прощания с Юрием Лужковым началась с минуты молчания в память о бывшем мэре столицы. А российский лидер в своей речи отдельно подчеркнул, что Лужков был ярким политиком и личностью всероссийского масштаба. Поручения о разработке предложений по увековечиванию имени покойного в истории президент также дал российскому правительству и столичной мэрии.