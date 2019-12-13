Запуск поездов в Крым позволит снизить цены в местных магазинах
После запуска автомобильного сообщения между Республикой Крым и материковой частью страны через мост позволил добиться заметного снижения цен в магазинах полуострова. А с запуском железнодорожной части крымского моста жизнь населения региона должна упроститься снова – торговые предприятия опустят цены еще больше.
С таким заявлением выступил глава республиканского министерства промышленной политики, который курирует торговлю, Ян Латышев. По его словам, с запуском поездов по мосту в регионе произойдет новое снижение розничных цен. Чиновник также подчеркнул, что ожидать резкого снижения цен не стоит, однако с ростом конкуренции в торговой сфере это все-таки произойдет. Более того, как утверждает Латышев, за пять лет, проведенных в составе Российской Федерации, торговым сетям в Крыму удалось занять лидирующие позиции и заполучить около 55% местного рынка розничной торговли, в то время как пять лет тому назад их рыночная доля составляла всего 14%.
Как сообщает издание «Слово и дело», свою уверенность крымский чиновник основывает на том, что ранее после запуска автомобильного сообщения с Россией в регионе зафиксировали заметное снижение цен на многие отвары.
С таким заявлением выступил глава республиканского министерства промышленной политики, который курирует торговлю, Ян Латышев. По его словам, с запуском поездов по мосту в регионе произойдет новое снижение розничных цен. Чиновник также подчеркнул, что ожидать резкого снижения цен не стоит, однако с ростом конкуренции в торговой сфере это все-таки произойдет. Более того, как утверждает Латышев, за пять лет, проведенных в составе Российской Федерации, торговым сетям в Крыму удалось занять лидирующие позиции и заполучить около 55% местного рынка розничной торговли, в то время как пять лет тому назад их рыночная доля составляла всего 14%.
Как сообщает издание «Слово и дело», свою уверенность крымский чиновник основывает на том, что ранее после запуска автомобильного сообщения с Россией в регионе зафиксировали заметное снижение цен на многие отвары.
Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:56