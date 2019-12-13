«Прощальная» версия Mitsubishi Pajero обзавелась премиальной комплектацией
Весной текущего года японская марка Mitsubishi официально представила новую версию легендарного внедорожника Pajero, который должен стать последним автомобилем в серии. Еще до конца этого года компания решила полностью прекратить выпуск модели. Зато теперь «прощальная» версия автомобиля получила премиальную комплектацию.
В новом исполнении автомобиль изобилует довольно богатым набором косметических изменений и расширенным пакетом опций. Так, у автомобиля теперь по-новому оформленная радиаторная решетка, на которой присутствует фирменный логотип. Кроме того, крышка капота украшена надписью «Mitsubishi Pajero» золотистого цвета, а на дверях и крыльях появились стильные наклейки. В оформлении салона разработчик использовал ставки из натуральной древесины, а сиденья обиты комбинацией двух премиальных материалов: алькантары и натуральной кожи. Появилась в машине и современная мультимедийная система с улучшенным звучанием.
А вот арсенал технических возможностей «премиум» комплектации Mitsubishi Pajero порадует системой предотвращения лобовых столкновений, камерой обзора на 360 градусов, адаптивной светодиодной оптикой, продвинутой системой круиз-контроля и даже встроенным холодильником.
На китайском рынке Mitsubishi Pajero в таком исполнении доступен по цене от 389,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 3,5 миллионам российских рублей.
В новом исполнении автомобиль изобилует довольно богатым набором косметических изменений и расширенным пакетом опций. Так, у автомобиля теперь по-новому оформленная радиаторная решетка, на которой присутствует фирменный логотип. Кроме того, крышка капота украшена надписью «Mitsubishi Pajero» золотистого цвета, а на дверях и крыльях появились стильные наклейки. В оформлении салона разработчик использовал ставки из натуральной древесины, а сиденья обиты комбинацией двух премиальных материалов: алькантары и натуральной кожи. Появилась в машине и современная мультимедийная система с улучшенным звучанием.
А вот арсенал технических возможностей «премиум» комплектации Mitsubishi Pajero порадует системой предотвращения лобовых столкновений, камерой обзора на 360 градусов, адаптивной светодиодной оптикой, продвинутой системой круиз-контроля и даже встроенным холодильником.
На китайском рынке Mitsubishi Pajero в таком исполнении доступен по цене от 389,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 3,5 миллионам российских рублей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:48