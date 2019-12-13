АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
EUR 70.43 USD 63.23
Курс валют на 13.12.2019

«Прощальная» версия Mitsubishi Pajero обзавелась премиальной комплектацией

Весной текущего года японская марка Mitsubishi официально представила новую версию легендарного внедорожника Pajero, который должен стать последним автомобилем в серии. Еще до конца этого года компания решила полностью прекратить выпуск модели. Зато теперь «прощальная» версия автомобиля получила премиальную комплектацию.
«Прощальная» версия Mitsubishi Pajero обзавелась премиальной комплектацией

В новом исполнении автомобиль изобилует довольно богатым набором косметических изменений и расширенным пакетом опций. Так, у автомобиля теперь по-новому оформленная радиаторная решетка, на которой присутствует фирменный логотип. Кроме того, крышка капота украшена надписью «Mitsubishi Pajero» золотистого цвета, а на дверях и крыльях появились стильные наклейки. В оформлении салона разработчик использовал ставки из натуральной древесины, а сиденья обиты комбинацией двух премиальных материалов: алькантары и натуральной кожи. Появилась в машине и современная мультимедийная система с улучшенным звучанием.

А вот арсенал технических возможностей «премиум» комплектации Mitsubishi Pajero порадует системой предотвращения лобовых столкновений, камерой обзора на 360 градусов, адаптивной светодиодной оптикой, продвинутой системой круиз-контроля и даже встроенным холодильником.

На китайском рынке Mitsubishi Pajero в таком исполнении доступен по цене от 389,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 3,5 миллионам российских рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участник "Дом-2" Никита Уманский ведет интимные переписки с девушками за…
МФО больше не должны пугать…
Николай Басков стал джином в новогодней сказке на…
Переутомление на работе приводит к развитию серьезных…
Путин поручил увековечить память о Юрии…
Запуск поездов в Крым позволит снизить цены в местных…
«Прощальная» версия Mitsubishi Pajero обзавелась премиальной…
Леонида Агутина втянули в скандал с украденными…
В США признали отставание от России в ядерных…
«Наше общее решение»: Женя Малахова раскрыла причину развода с…
Ученые: Риск смерти после сердечного приступа можно определить по слуху и…
Стефания Маликова поучаствовала в фотосессии в стиле 90-х, показав косплей на…
Учёные раскрыли подробности о найденных в Мексике "расчленённых" 1400-летних…
Тейлор Свифт принесла удачу американскому игроку в…
Психологи назвали 5 стадий, через которые проходит человек с хронической…
Лев Лещенко рассказал Максиму Галкину о своём процветающем…
Стало известно, какие автомобили предпочитают…
Алла Пугачева нарисовала портрет своей дочери Елизаветы…
Медики указали на наличие связи между употреблением алкоголя и болезнью…
Ирина Слуцкая призналась, что ее старшие дети ссорятся из-за новорожденной сестры…
В Великобритании родители возмущены популярными куклами с мужскими…
Альбина Джанабаева на пикантном фото показала родинку на…
Ученые: Один бокал вина в день повышает вероятность…
Kia зарегистрировала новый фирменный…
В свой день рождения 6-летний сын Дмитрия Диброва получил…
Ученые заявили о способности красного риса снижать уровень…
Для симулятора Planet Zoo выпустят "холодное" дополнение Arctic…
Эксперт: Ребенок, которой питается неправильно, может потерять до пяти лет жизни в…
Эксперты Avast озвучили главные киберугрозы 2020…
Ученые: Зарождение человеческой речи произошло 20 млн лет…
Фотография 16-летней Меган Маркл вместе с парнем покорила…
На тестах замечен прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz…
Учёные: Чёрное море превращается в "мутную…
«Хорошо быть тобой»: Вера Брежнева поднимает себе настроение, глядя на свое…
iPhone превратился в iPod Classic благодаря новому приложению для…
Ясновидящая предсказала Елизавете Боярской большие трудности в карьере в 2020…
Ольга Бузова устроила истерику на программе "Бородина против Бузовой" и сбежала из…
Предполагаемая дочь Майи Плисецкой обвинила шоу "Пусть говорят" в искажении…
Россиян предупредили об опасности использования бесплатного…
В Красноярске массажистка-частница сломала ноги семимесячной…
Просмотреть все новости