Леонида Агутина втянули в скандал с украденными картинами
Леонид Агутин оказался втянут в скандал с украденными картинами. Его подписчица попросила помощи в разбирательствах с музыкантом Александром Козулиным, который является знакомым знаменитого артиста.
Художница рассказала, что готовилась к выставке, а помогавший Козулин продал 4 её картины, после чего пропал. Попытки разрешить ситуацию мирно провалились, поэтому подписчица обратилась к Леониду Агутину. Художница сообщила, что у неё украли 4 картины, а найти Козулина она не может, поскольку тот покинул Берлин и отправился в Москву.
«На мои сообщения не отвечает. Просьба возвратить мне деньги», — завершила девушка своё сообщение.
Леонид Агутин выразил сочувствие подписчице. Он отметил, что действительно «шапочно знаком» с Козулиным, однако не видел его порядка 15 лет.
«Сожалею, если это правда. Надеюсь, всё каким-то образом разрешится», - ответил певец.
Вопрос о денежной компенсации Агутин поднимать не стал. Его подписчики обратили внимание на аккаунт художницы. Негативно настроенные комментаторы добавили, что работы такого качества было бы продать весьма сложно.
Художница рассказала, что готовилась к выставке, а помогавший Козулин продал 4 её картины, после чего пропал. Попытки разрешить ситуацию мирно провалились, поэтому подписчица обратилась к Леониду Агутину. Художница сообщила, что у неё украли 4 картины, а найти Козулина она не может, поскольку тот покинул Берлин и отправился в Москву.
«На мои сообщения не отвечает. Просьба возвратить мне деньги», — завершила девушка своё сообщение.
Леонид Агутин выразил сочувствие подписчице. Он отметил, что действительно «шапочно знаком» с Козулиным, однако не видел его порядка 15 лет.
«Сожалею, если это правда. Надеюсь, всё каким-то образом разрешится», - ответил певец.
Вопрос о денежной компенсации Агутин поднимать не стал. Его подписчики обратили внимание на аккаунт художницы. Негативно настроенные комментаторы добавили, что работы такого качества было бы продать весьма сложно.