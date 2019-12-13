Леонида Агутина втянули в скандал с украденными картинами

Художница рассказала, что готовилась к выставке, а помогавший Козулин продал 4 её картины, после чего пропал. Попытки разрешить ситуацию мирно провалились, поэтому подписчица обратилась к Леониду Агутину. Художница сообщила, что у неё украли 4 картины, а найти Козулина она не может, поскольку тот покинул Берлин и отправился в Москву., — завершила девушка своё сообщение.Леонид Агутин выразил сочувствие подписчице. Он отметил, что действительно «шапочно знаком» с Козулиным, однако не видел его порядка 15 лет., - ответил певец.Вопрос о денежной компенсации Агутин поднимать не стал. Его подписчики обратили внимание на аккаунт художницы. Негативно настроенные комментаторы добавили, что работы такого качества было бы продать весьма сложно.