В США признали отставание от России в ядерных вооружениях
Россия продолжает разработку ядерных вооружений, которых в распоряжении США нет. Признание отставания от России в этом аспекте озвучил замглавы командования STRATCOM вице-адмирал ВМС США Дэвид Крити. При этом, американский офицер заявил, что подобное обстоятельство еще не является поводом для начала гонки вооружений.
«Российская Федерация продолжает работать над наращиванием своих ядерных вооружений, в том числе тех, которыми не обладают США. Впрочем, наша цель заключается совсем не в том, чтобы догонять Москву в этом вопросе, задача лишь в обеспечении надлежащего сдерживания», - отметил вице-адмирал. В этой связи Крити подчеркнул, что ядерная триада Соединенных Штатов на данный момент нуждается в модернизации. «Если мы действительно планирует защищаться, мы обязаны сохранять статус ядерной державы, и времени очень мало. Менять нужно все и сразу», - добавил он.
Кроме того, по словам заместителя главы стратегического командования, его структура готова выступить в поддержку любого нового договора о контроле над распространением вооружений, который поможет обеспечить достаточный уровень безопасности.
«Российская Федерация продолжает работать над наращиванием своих ядерных вооружений, в том числе тех, которыми не обладают США. Впрочем, наша цель заключается совсем не в том, чтобы догонять Москву в этом вопросе, задача лишь в обеспечении надлежащего сдерживания», - отметил вице-адмирал. В этой связи Крити подчеркнул, что ядерная триада Соединенных Штатов на данный момент нуждается в модернизации. «Если мы действительно планирует защищаться, мы обязаны сохранять статус ядерной державы, и времени очень мало. Менять нужно все и сразу», - добавил он.
Кроме того, по словам заместителя главы стратегического командования, его структура готова выступить в поддержку любого нового договора о контроле над распространением вооружений, который поможет обеспечить достаточный уровень безопасности.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:33