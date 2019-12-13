«Наше общее решение»: Женя Малахова раскрыла причину развода с Давлетьяровым





«Мы решили жениться всего через полгода после знакомства. В любви все остальное быстро уходит на второй план. Но сама любовь может быть разной. Те люди, которые ее не испытывают – несчастны», - отметила Малахова. По ее словам, причиной расставания с режиссером, который, к слову, на 27 лет старше певицы, стала совсем не разница в возрасте. «Разумеется, мы предпринимали попытки сохранить самое главное – семью. Но так бывает, люди сходятся и расходятся. Расставание не было исключительно моим решением – это было наше общее взрослое решение. Мы сохранили хорошие отношения, а я всегда буду относиться к нему, как к близкому человеку. Никакого раздела имущества, как говорят, нет. Детей у нас нет, а потому и делить нам нечего», - подчеркнула артистка.Женя Малахова также заявила, что люди всегда будут обсуждать ее с бывшим супругом, однако она на это не обижается. «Это просто отлетает от меня», - добавила актриса.