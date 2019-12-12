В свой день рождения 6-летний сын Дмитрия Диброва получил травму

У Дмитрия Диброва трое маленьких сыновей. Недавно одному из них исполнилось 6 лет. Родители никогда не жалели средств на праздники для наследников, и этот не стал исключением. Они организовали большую вечеринку в стиле сказки "Аладдин", которую посетило большое количество гостей. Как оказалось, мероприятие едва не завершилось печально. Фёдор получил травму глаза, о чём его мать рассказала в личном микроблоге, показав фотографии ребёнка со следами крови на лице. Хозяйка аккаунта не стала уточнять, что произошло, заметив, во всём виноваты детские шалости. Также она поведала, наследник расплакался от боли, но сумел взять себя в руки и собраться, чтобы задуть свечи на праздничном торте и загадать желание.Подписчики супруги знаменитости написали в адрес мальчика немало добрых слов и комплиментов. Они похвалили Фёдора за мужество. Многие отметили, на снимках видно, что он испытывает боль, но не хочет портить всем настроение. Другие же поспешили пожелать ребёнку скорейшего выздоровления.