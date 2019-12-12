АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

В свой день рождения 6-летний сын Дмитрия Диброва получил травму

В свой день рождения во время праздничной вечеринки 6-летний сын Дмитрия Диброва получил травму. Об этом на своей официальной странице в Instagram рассказала мать мальчика.

У Дмитрия Диброва трое маленьких сыновей. Недавно одному из них исполнилось 6 лет. Родители никогда не жалели средств на праздники для наследников, и этот не стал исключением. Они организовали большую вечеринку в стиле сказки "Аладдин", которую посетило большое количество гостей. Как оказалось, мероприятие едва не завершилось печально. Фёдор получил травму глаза, о чём его мать рассказала в личном микроблоге, показав фотографии ребёнка со следами крови на лице. Хозяйка аккаунта не стала уточнять, что произошло, заметив, во всём виноваты детские шалости. Также она поведала, наследник расплакался от боли, но сумел взять себя в руки и собраться, чтобы задуть свечи на праздничном торте и загадать желание.

Подписчики супруги знаменитости написали в адрес мальчика немало добрых слов и комплиментов. Они похвалили Фёдора за мужество. Многие отметили, на снимках видно, что он испытывает боль, но не хочет портить всем настроение. Другие же поспешили пожелать ребёнку скорейшего выздоровления.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые заявили о способности красного риса снижать уровень…
Для симулятора Planet Zoo выпустят "холодное" дополнение Arctic…
Эксперт: Ребенок, которой питается неправильно, может потерять до пяти лет жизни в…
Эксперты Avast озвучили главные киберугрозы 2020…
Ученые: Зарождение человеческой речи произошло 20 млн лет…
Фотография 16-летней Меган Маркл вместе с парнем покорила…
На тестах замечен прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz…
Учёные: Чёрное море превращается в "мутную…
«Хорошо быть тобой»: Вера Брежнева поднимает себе настроение, глядя на свое…
iPhone превратился в iPod Classic благодаря новому приложению для…
Ясновидящая предсказала Елизавете Боярской большие трудности в карьере в 2020…
Ольга Бузова устроила истерику на программе "Бородина против Бузовой" и сбежала из…
Предполагаемая дочь Майи Плисецкой обвинила шоу "Пусть говорят" в искажении…
Россиян предупредили об опасности использования бесплатного…
В Красноярске массажистка-частница сломала ноги семимесячной…
Актер Артем Федотов признался в изменах…
Стала известна настоящая причина исчезновения…
Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что Майя Донцова не сообщала о…
В Сети продают 11-метровый лимузин-пикап Dodge Ram…
Эксперт рассказал, зачем России нужны эсминцы «Лидер» и фрегаты проекта…
Учёные: X-хромосомы отцов отвечают за аутоиммунные болезни у…
Philips представила смартфон Philips S610 за 7 тысяч…
Альбина Джанабаева покорила поклонников стильным…
Глава Twitter Джек Дорси рассказал о параметрах новой соцсети…
Ученые выделили 10 новых подтипов рака с общими изменениями…
Поклонники заподозрили Елену Корикову с опухшим лицом в…
Стоматологи решили дилемму лечения молочных…
Audi выпустила предельно экономичный Audi…
Дженнифер Лопес советует своей 11-летней дочери брать пример с главной героини фильма…
Эксперты дали советы, как правильно нарядить новогоднюю…
Российские врачи назвали методы борьбы с хронической…
В социальной сети «ВКонтакте» появился раздел…
Компания Geely обновила популярный седан…
Супруга Басты выгнала рэпера из Большого театра на глазах…
"Морские котики" ВС США получат обновленный конвертоплан MV-22…
Эксперты сообщили, сколько россиян имеют склонность к избыточному…
«Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня»: Сергей Светлаков оригинально поздравил себя с днем…
Эксперты сообщили, что стоимость iPhone 12 останется…
Исследователи обнаружили антираковое вещество в тропическом…
Просмотреть все новости