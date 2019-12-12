Kia зарегистрировала новый фирменный логотип
Компания Kia зарегистрировала в патентном бюро Южной Кореи новый фирменный знак. Он представляет собой сплошные три буквы из названия бренда, представление в двух цветах – красном и черном, такая надпись появится на будущих новинках бренда.
Kia продолжает целенаправленное развитие, недавно компания сделала очередной шаг для того, чтобы стать более узнаваемой во всем мире. Бренд зарегистрировал новый фирменный логотип. Его изображения уже появились в Сети и многие остались довольны подобным дизайном.
Новый логотип Kia представляет собой три буквы из названия компании, написанные слитно, как бы не отрывая руки. Такой подход придал ему определенной небрежности, но при этом чувствуется стиль и элегантность. Логотип представлен в двух цветах: с черными и красными буквами.
Когда южнокорейский производитель начнет использовать новинку в своих будущих автомобилях пока не известно. Считается, что первыми подобные шильдики на капоте получат машины бренда, имеющие электрические и гибридные силовые установки. Сами представители компании пока никак не комментируют эти новости.
Следует отметить, что бренд уже давно активно использует индивидуальные эмблемы для отдельных моделей своих авто. Так, литфбек Kia Stinger на рынке Южной Кореи имеет логотип, состоящий из одной буквы – E. Также стоит отметить внедорожник Kia Mohave нового поколения, имеющий уникальную эмблему.
Kia продолжает целенаправленное развитие, недавно компания сделала очередной шаг для того, чтобы стать более узнаваемой во всем мире. Бренд зарегистрировал новый фирменный логотип. Его изображения уже появились в Сети и многие остались довольны подобным дизайном.
Новый логотип Kia представляет собой три буквы из названия компании, написанные слитно, как бы не отрывая руки. Такой подход придал ему определенной небрежности, но при этом чувствуется стиль и элегантность. Логотип представлен в двух цветах: с черными и красными буквами.
Когда южнокорейский производитель начнет использовать новинку в своих будущих автомобилях пока не известно. Считается, что первыми подобные шильдики на капоте получат машины бренда, имеющие электрические и гибридные силовые установки. Сами представители компании пока никак не комментируют эти новости.
Следует отметить, что бренд уже давно активно использует индивидуальные эмблемы для отдельных моделей своих авто. Так, литфбек Kia Stinger на рынке Южной Кореи имеет логотип, состоящий из одной буквы – E. Также стоит отметить внедорожник Kia Mohave нового поколения, имеющий уникальную эмблему.