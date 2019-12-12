Для симулятора Planet Zoo выпустят "холодное" дополнение Arctic Pack





Разработчик Frontier Developments заявил, что при покупке дополнения игроки смогут открыть новые территории и уникальных животных, обитающих в холодном климате. Игра копирует условия норвежской тундры, где станут доступны новые сложности и испытания. Вместе с снежными территориями пользователи получат засушливую локацию мексиканской пустыни. Откроются четыре новых вида животных, и в их число вошли белый медведь, северный олень, арктический волк и баран Далла.Помимо платного набора игроки смогут получить обновление 1.1, которым можно воспользоваться без денежного взноса. Оно добавит в игровой процесс дополнительные возможности, например, замедление старения животных и отслеживание состояния сотрудников зоопарка.