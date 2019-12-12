Ученые заявили о способности красного риса снижать уровень холестерина





Медики уверены, что полезные свойства красного риса достигаются благодаря наличию монаколина K, ответственного за снижение холестерина. Также этот продукт насыщен фитостеролами, изрфоавонами и ненасыщенными жирными кислотами, которые тоже положительно сказываются на здоровье при употреблении этого сорта риса. Ученые изучили свойства монаколина K и гамма-аминомасляной кислоты, придя к выводу, что эти соединения одинаково полезны при высоком содержании холестерина. В новом исследовании принимали участие 50 добровольцев, которые принимали препараты на основе красного риса или плацебо. Выяснилось, что группа, которой выдавали активное вещество, продемонстрировала наличие низких уровней липопротеидов, что эффективно при лечении гиперлипидемии.Ученые пришли к выводу, что красный рис полезен для сердечно-сосудистой системы, а также способен снизить рост раковых клеток и уменьшить воспаление.