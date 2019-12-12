Эксперт: Ребенок, которой питается неправильно, может потерять до пяти лет жизни в будущем
Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил на пресс-конференции в Росстате, что ребенок, который не придерживается здорового питания, может в будущем лишиться до пяти лет жизни. Эксперт заявил, что большая часть заболеваний у взрослых возникает из-за неправильного питания в детстве.
По мнению Дмитрия Никитюка, предполагаемая длительность жизни детей напрямую зависит от качества их питания в детстве и юношестве. Постоянное употребление вредной пищи ребенком в возрасте до 7 лет может повлечь потерю 2,5 лет его жизни в будущем. Продолжение несоблюдения качества рациона в школьном возрасте уменьшит длительность жизни еще на 2,5 года. Качество пищи, регулярность ее приемов, генетика и другие факторы напрямую устанавливают продолжительность жизни людей.
Дмитрий Никитюк полагает, что здоровое питание на 80% уменьшает риск заболевания практически всеми инфекционными болезнями. В то же время неправильное питание эту вероятность только повышает. Эксперт подчеркнул, что ребенок должен ежедневно выпивать норму чистой питьевой воды. Родители обязаны свести к минимуму употребление их чадами напитков со значительным содержанием сахара - соков и газированных напитков.
По мнению Дмитрия Никитюка, предполагаемая длительность жизни детей напрямую зависит от качества их питания в детстве и юношестве. Постоянное употребление вредной пищи ребенком в возрасте до 7 лет может повлечь потерю 2,5 лет его жизни в будущем. Продолжение несоблюдения качества рациона в школьном возрасте уменьшит длительность жизни еще на 2,5 года. Качество пищи, регулярность ее приемов, генетика и другие факторы напрямую устанавливают продолжительность жизни людей.
Дмитрий Никитюк полагает, что здоровое питание на 80% уменьшает риск заболевания практически всеми инфекционными болезнями. В то же время неправильное питание эту вероятность только повышает. Эксперт подчеркнул, что ребенок должен ежедневно выпивать норму чистой питьевой воды. Родители обязаны свести к минимуму употребление их чадами напитков со значительным содержанием сахара - соков и газированных напитков.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:17