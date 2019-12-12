Эксперты Avast озвучили главные киберугрозы 2020 года





Специалисты провели анализ и выяснили, большинство жителей России (57%) всё ещё не могут отличить настоящие страницы в интернете от их поддельных копий, когда получают письмо. Они продолжают заходить в свои аккаунты, вводя личные данные, открывая доступ злоумышленникам к страницам. Интернет-мошенники видят, насколько рассылка таких посланий эффективна, а потому продолжат её практиковать. Не менее расширяющаяся угроза исходит от мобильных приложений. Загрузить шпионскую программу в сервисы Apple App Store и Google Play Store непросто, но ввиду большого числа пользователей, такие киберугрозы будут постоянно появляться. Не менее уязвимыми являются "умные" дома. Как правило, безопасность у таких сложных систем находится на высоком уровне, но один из гаджетов часто защищён слабее. Взломав его, злоумышленники проникают во всю сеть.Эксперты Avast отмечают, в 2020 году даже прогулка по улицам или парку может стать небезопасной в плане киберугроз. Места массового скопления людей исследуются злоумышленниками постоянно. Подключение к общественной беспроводной сети может позволить хакерам взломать девайс. Позже они это используют для трансляции персонализированной рекламы.