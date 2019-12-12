На тестах замечен прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz EQB





Фотошпионы запечатлели Mercedes-Benz EQB на ходовых испытаниях на заснеженной трассе в Швеции. Эксперты отметили отсутствие выхлопных патрубков, а также наличие глухой радиаторной решетки. Незначительные изменения в кузове GLB демонстрируют отсутствие вреда для экологии прототипа EQB, который может оснащаться аналогичными силовыми установками с мощностью 268 л.с. Главным конкурентом модели станет Tesla Model Y, а выпускаться машина будет на заводе концерна Daimler-Benz AG во Франции.Серийное производство начнется в первой половине 2020 года. Старт продаж запланирован на 2022 год, а ориентировочная стоимость составляет около 2,9 млн рублей.