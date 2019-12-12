Фотография 16-летней Меган Маркл вместе с парнем покорила Сеть

До того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, экс-актриса активно вела аккаунты в социальных сетях, однако после свадьбы она их сразу удалила. Вместе с ними пропали многие фотографии знаменитости, однако поклонники герцогини Сассекской находят способы отыскать их в Сети. Недавно в Instagram было опубликовано фото со звездой, когда ей было всего 16 лет.Фотография Меган Маркл и ее парня была сделана в 1997 году на Рождественом балу. Будущая супруга принца Гарри одета в блестящее платье с декольте. На ее голове красуется аккуратная высокая прическа, а на лице можно заметить искреннюю улыбку. В аккаунте velvetcoke в Instagram, где размещен этот снимок, отмечается, что на снимке запечатлен первый парень будущей актрисы.Поклонники Меган Маркл отметили, что знаменитость в 16 лет выглядела очень взрослой для такого юного возраста. При этом подписчики заявили, что это не мешает ей спустя 22 года выглядеть молодо и привлекательно. Также не обошлось без шуток на тему того, что теперь этот парень должен быть очень недоволен собой, ведь он упустил не простую девушку, а будущего члена королевской семьи.