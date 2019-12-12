Фотография 16-летней Меган Маркл вместе с парнем покорила Сеть
Архивная фотография 16-летней Меган Маркл покорила Сеть. На ней будущая герцогиня Сассекская запечатлена вместе со своим первым парнем на Рождественском балу 1997 года, многие отметили, что звезда выглядела очень взрослой для своего возраста.
До того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, экс-актриса активно вела аккаунты в социальных сетях, однако после свадьбы она их сразу удалила. Вместе с ними пропали многие фотографии знаменитости, однако поклонники герцогини Сассекской находят способы отыскать их в Сети. Недавно в Instagram было опубликовано фото со звездой, когда ей было всего 16 лет.
Фотография Меган Маркл и ее парня была сделана в 1997 году на Рождественом балу. Будущая супруга принца Гарри одета в блестящее платье с декольте. На ее голове красуется аккуратная высокая прическа, а на лице можно заметить искреннюю улыбку. В аккаунте velvetcoke в Instagram, где размещен этот снимок, отмечается, что на снимке запечатлен первый парень будущей актрисы.
Поклонники Меган Маркл отметили, что знаменитость в 16 лет выглядела очень взрослой для такого юного возраста. При этом подписчики заявили, что это не мешает ей спустя 22 года выглядеть молодо и привлекательно. Также не обошлось без шуток на тему того, что теперь этот парень должен быть очень недоволен собой, ведь он упустил не простую девушку, а будущего члена королевской семьи.
До того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, экс-актриса активно вела аккаунты в социальных сетях, однако после свадьбы она их сразу удалила. Вместе с ними пропали многие фотографии знаменитости, однако поклонники герцогини Сассекской находят способы отыскать их в Сети. Недавно в Instagram было опубликовано фото со звездой, когда ей было всего 16 лет.
Фотография Меган Маркл и ее парня была сделана в 1997 году на Рождественом балу. Будущая супруга принца Гарри одета в блестящее платье с декольте. На ее голове красуется аккуратная высокая прическа, а на лице можно заметить искреннюю улыбку. В аккаунте velvetcoke в Instagram, где размещен этот снимок, отмечается, что на снимке запечатлен первый парень будущей актрисы.
Поклонники Меган Маркл отметили, что знаменитость в 16 лет выглядела очень взрослой для такого юного возраста. При этом подписчики заявили, что это не мешает ей спустя 22 года выглядеть молодо и привлекательно. Также не обошлось без шуток на тему того, что теперь этот парень должен быть очень недоволен собой, ведь он упустил не простую девушку, а будущего члена королевской семьи.