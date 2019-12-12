iPhone превратился в iPod Classic благодаря новому приложению для iOS



Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin (@elvin_not_11) 27 листопада 2019 р.

Уникальное приложение создал американский студент, который проработал не только внешний вид, но и особенности приложения. Программа в точности копирует интерфейс iPod Classic, а также передает функцию пролистывания контента “Cover Flow” и колеса прокрутки. С помощью последнего можно управлять музыкой, а также ощутить вибрацию при перемотке треков. Создатель приложения отметил, что оно ориентировано на тех, кто чувствует ностальгию по классическому iPod.Разработку студента поддержали в Apple, но он отметил, что компания не может внедрить его в свой магазин из-за вероятных проблем с патентами.