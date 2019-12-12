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iPhone превратился в iPod Classic благодаря новому приложению для iOS

Новое приложение для iOS превратило iPhone в iPod Classic. Пользователи отмечают наличие вибрации при попытке “прокрутить колесико”.

Уникальное приложение создал американский студент, который проработал не только внешний вид, но и особенности приложения. Программа в точности копирует интерфейс iPod Classic, а также передает функцию пролистывания контента “Cover Flow” и колеса прокрутки. С помощью последнего можно управлять музыкой, а также ощутить вибрацию при перемотке треков. Создатель приложения отметил, что оно ориентировано на тех, кто чувствует ностальгию по классическому iPod.

Разработку студента поддержали в Apple, но он отметил, что компания не может внедрить его в свой магазин из-за вероятных проблем с патентами.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30

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