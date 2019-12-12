АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

Учёные: Чёрное море превращается в "мутную кашу"

Учёные провели исследование и заявили, Чёрное море превращается в "мутную кашу". По их словам в нём меняется экосистема, а это может привести к непоправимым экологическим последствиям.

Специалисты Южного научного центра РАН отчитались в обнаружении в черноморских водах увеличения количества водорослей средиземноморского и тропического комплекса. Они массово вытесняют бурые многолетние растения, которые традиционно произрастали ранее на дне. За последние годы их количество убавилось на 30%, и новые представители флоры заняли освободившееся место. Пока научные работники не могут предсказать весь масштаб экологических изменений, но убеждены, ожидается исчезновение основных видов мелкой непромысловой рыбы, а вода станет темнее и покроется мелкими хлопьями. Из-за этого станет меньше кислорода, что в свою очередь приведёт к росту болезнетворных бактерий. После этого Чёрное море превращается в "мутную кашу", и станет не только малопривлекательным для туристов, но и будет представлять опасность для их здоровья.

Специалисты отмечают, в настоящее время ситуацию ещё можно исправить, но для этого нужно проводить масштабные мероприятия. Среди перечисленных сотрудниками Южного научного центра РАН названы снижение прибрежной застройки, жёсткий контроль морских перевозок, модернизация городских канализаций и другие меры.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые заявили о способности красного риса снижать уровень…
Для симулятора Planet Zoo выпустят "холодное" дополнение Arctic…
Эксперт: Ребенок, которой питается неправильно, может потерять до пяти лет жизни в…
Эксперты Avast озвучили главные киберугрозы 2020…
Ученые: Зарождение человеческой речи произошло 20 млн лет…
Фотография 16-летней Меган Маркл вместе с парнем покорила…
На тестах замечен прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz…
Учёные: Чёрное море превращается в "мутную…
«Хорошо быть тобой»: Вера Брежнева поднимает себе настроение, глядя на свое…
iPhone превратился в iPod Classic благодаря новому приложению для…
Ясновидящая предсказала Елизавете Боярской большие трудности в карьере в 2020…
Ольга Бузова устроила истерику на программе "Бородина против Бузовой" и сбежала из…
Предполагаемая дочь Майи Плисецкой обвинила шоу "Пусть говорят" в искажении…
Россиян предупредили об опасности использования бесплатного…
В Красноярске массажистка-частница сломала ноги семимесячной…
Актер Артем Федотов признался в изменах…
Стала известна настоящая причина исчезновения…
Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что Майя Донцова не сообщала о…
В Сети продают 11-метровый лимузин-пикап Dodge Ram…
Эксперт рассказал, зачем России нужны эсминцы «Лидер» и фрегаты проекта…
Учёные: X-хромосомы отцов отвечают за аутоиммунные болезни у…
Philips представила смартфон Philips S610 за 7 тысяч…
Альбина Джанабаева покорила поклонников стильным…
Глава Twitter Джек Дорси рассказал о параметрах новой соцсети…
Ученые выделили 10 новых подтипов рака с общими изменениями…
Поклонники заподозрили Елену Корикову с опухшим лицом в…
Стоматологи решили дилемму лечения молочных…
Audi выпустила предельно экономичный Audi…
Дженнифер Лопес советует своей 11-летней дочери брать пример с главной героини фильма…
Эксперты дали советы, как правильно нарядить новогоднюю…
Российские врачи назвали методы борьбы с хронической…
В социальной сети «ВКонтакте» появился раздел…
Компания Geely обновила популярный седан…
Супруга Басты выгнала рэпера из Большого театра на глазах…
"Морские котики" ВС США получат обновленный конвертоплан MV-22…
Эксперты сообщили, сколько россиян имеют склонность к избыточному…
«Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня»: Сергей Светлаков оригинально поздравил себя с днем…
Эксперты сообщили, что стоимость iPhone 12 останется…
Исследователи обнаружили антираковое вещество в тропическом…
Просмотреть все новости