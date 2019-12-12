Учёные: Чёрное море превращается в "мутную кашу"





Специалисты Южного научного центра РАН отчитались в обнаружении в черноморских водах увеличения количества водорослей средиземноморского и тропического комплекса. Они массово вытесняют бурые многолетние растения, которые традиционно произрастали ранее на дне. За последние годы их количество убавилось на 30%, и новые представители флоры заняли освободившееся место. Пока научные работники не могут предсказать весь масштаб экологических изменений, но убеждены, ожидается исчезновение основных видов мелкой непромысловой рыбы, а вода станет темнее и покроется мелкими хлопьями. Из-за этого станет меньше кислорода, что в свою очередь приведёт к росту болезнетворных бактерий. После этого Чёрное море превращается в "мутную кашу", и станет не только малопривлекательным для туристов, но и будет представлять опасность для их здоровья.Специалисты отмечают, в настоящее время ситуацию ещё можно исправить, но для этого нужно проводить масштабные мероприятия. Среди перечисленных сотрудниками Южного научного центра РАН названы снижение прибрежной застройки, жёсткий контроль морских перевозок, модернизация городских канализаций и другие меры.