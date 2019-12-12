В Красноярске массажистка-частница сломала ноги семимесячной девочке





По совету врачей отец и мать семимесячной девочки решили обратиться к массажисту, решив отдать предпочтение частному специалисту. Семья и раньше обращалась к этой женщине, которая за работу с ребенком взяла 80 тысяч рублей. Она провела один полный курс и не закончила второй, поскольку после последней встречи у юной клиентки подскочила температура, а в течение нескольких суток девочка не могла уснуть. Кроме того, она постоянно плакала и не двигала правой ногой, а после медицинского осмотра выяснилось, что у нее имеются переломы обеих конечностей, а правой — в трех местах.В Минздраве напомнили, что квалификации “детский массажист” попросту нет, а подобные сеансы имеют право выполнять детские сестры по массажу с соответствующим сертификатом. Родители пострадавшего ребенка собираются обратиться в органы правопорядка.