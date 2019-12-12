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В Красноярске массажистка-частница сломала ноги семимесячной девочке

В Красноярске работающая на частной основе массажистка во время выполнения процедуры сломала обе ноги семимесячной девочке. За 1,5 курса массажа родители ребенка успели отдать порядка 80 тысяч рублей.

По совету врачей отец и мать семимесячной девочки решили обратиться к массажисту, решив отдать предпочтение частному специалисту. Семья и раньше обращалась к этой женщине, которая за работу с ребенком взяла 80 тысяч рублей. Она провела один полный курс и не закончила второй, поскольку после последней встречи у юной клиентки подскочила температура, а в течение нескольких суток девочка не могла уснуть. Кроме того, она постоянно плакала и не двигала правой ногой, а после медицинского осмотра выяснилось, что у нее имеются переломы обеих конечностей, а правой — в трех местах.

В Минздраве напомнили, что квалификации “детский массажист” попросту нет, а подобные сеансы имеют право выполнять детские сестры по массажу с соответствующим сертификатом. Родители пострадавшего ребенка собираются обратиться в органы правопорядка.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:11

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