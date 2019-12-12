«Хорошо быть тобой»: Вера Брежнева поднимает себе настроение, глядя на свое лицо

В Instagram Вера Брежнева опубликовала короткий тизер нового выпуска шоу «50 вопросов». В нем знаменитость и ведущий готовятся к началу записи, а певица несколько раз смотрит в зеркало заднего вида автомобиля и поправляет прическу. В этот момент Карен Адамян решил сказать, что исполнительница прекрасно выглядит, поэтому ей не стоит волноваться на тему того, как она будет смотреться в кадре.По словам Веры Брежневой, она смотрит в зеркало по другой причине. Супруга Константина Меладзе призналась, что очень часто ей хочется посмотреть на свое красивое лицо просто для того, чтобы поднять себе настроение. Ведущий принял такой ответит и заявил: «Хорошо быть тобой. Посмотрел в зеркало – поднял себе настроение».Поклонники Веры Брежневой в комментариях под обновлением рассказали, что данный выпуск «50 вопросов» им очень понравился. Подписчики отметили искренность ответов и настоящие живые эмоции артистки. Также в комментариях появились другие вопросы, ответы на которые фанаты звезды хотели бы услышать.Напомним, недавно Вера Брежнева представила собственную косметику под брендом VERA.