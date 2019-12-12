Ясновидящая предсказала Елизавете Боярской большие трудности в карьере в 2020 году





Экстрасенс и таролог Галина Янко отметила, что Боярская имеет вольный характер, мстительный и своенравный, поэтому все мужчины, причинившие ей вред, сильно поплатились за это. Ясновидящая заявила, что на первый взгляд в браке и жизни звезды все прекрасно, но следующий год окажется полным испытаний. В частности, ее ожидают проблемы с работой, поскольку лишний вес станет причиной нехватки предложений. Янко посоветовала актрисе обратить внимание на свое здоровье уже сейчас, чтобы предотвратить вероятные трудности. Например, ее могут не приглашать на съемки, а полученные предложения окажутся невыгодными.В браке артистки всегда были проблемы из-за денег, считает таролог, поскольку Боярская обеспеченная и властная, и может упрекать своего мужа. Янко считает, что у актрисы будет беззаботная старость, но ей нужно прислушаться к судьбоносным знакам.