Ольга Бузова устроила истерику на программе "Бородина против Бузовой" и сбежала из студии





В этот раз Ольга Бузова и Влад Кадони вместе с экспертами должны были обсудить отношения между новыми участниками проекта "Дом-2" Ильей Подобрей и Александрой Узерцовой. Певица назвала поведение проектанта неподобающим и сразу же озвучила, что он попадает в номинацию на уход из реалити-шоу. Не дожидаясь объяснений, та же участь постигла и возлюбленную молодого человека.Илья Подобрей постралася объяснить причины его обмана и отношения с Александрой Узерцовой, однако певица и телеведущая Ольга Бузова поспешила уйти из студии. При этом уходя она заявила, что не собирается выслушивать оправдания подобных "фальшивых парочек" и тратить на них свое время.Влад кадони оказался шокирован подобным поведением коллеги, как и все зрители. В студию Ольга Бузова больше не вернулась, как и не потрудилась принести извенения за свое непрофессиональное поведение.