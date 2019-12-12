Предполагаемая дочь Майи Плисецкой обвинила шоу "Пусть говорят" в искажении фактов





Известно, информация о существовании наследницы Майи Плисецкой появилась ещё в 1999 году. По имеющимся слухам, в 1976 году балерина родила девочку, но отказалась от неё и передала в другую семью. Эту информацию донесла до общественности приёмная мать танцовщицы Суламифь Мессерер. В тот момент звезда балета была ещё жива и немедленно опровергла это заявление. Она сумела доказать, что находилась в Австралии на гастролях, когда девочка появилась на свет. Чуть позже ей удалось отсудить небольшую сумму и добиться официально опровержения в прессе, но её предполагаемая дочь после этого не перестала себя считать ребёнком артистки. Эксперты программы "Пусть говорят" провели собственное расследование и посвятили ему очередной эфир, гостьей которого стала Юлия Глаговская.Женщина осталась недовольна итогами разбирательства, поскольку её не признали дочерью Майи Плисецкой. Когда та родилась, знаменитости отметила 51-летие, в таком возрасте вероятность беременности невысока. При этом гостья обвинила работников телевидения в искажении фактов. К сожалению, узнать правду не представляется возможным, поскольку театральная прима была после смерти кремирована и сделать тест ДНК теперь нельзя, а при жизни сама она отказалась от прохождения этой процедуры.