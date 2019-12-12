Актер Артем Федотов признался в изменах жене
Артем Федотов откровенно рассказал об изменах жене. Звезда фильма “Легенда №17” в студии шоу “На самом деле” прошел через проверку на полиграфе.
Инициатором разбирательств на телепрограмме выступил Александр Никитин, который заподозрил, что 8 лет занимался воспитанием чужого ребенка. Экс-муж его супруги намекнул, что застал Юлию Никитину в постели с Федотовым, когда она находилась на отдыхе на море вдали от законного партнера. После измены пара разошлась, а вскоре любовница актера встретила своего будущего возлюбленного Никитина. Он верил, что семья не удержалась вместе по его вине, а проверка на полиграфе указала на сомнение по поводу кровного родства с наследником. Артем Федотов признался, что знает Юлию Никитину с 2010 года, а их симпатия была взаимная. Пара встречалась три раза, а отношения прекратились после того, как любовница сообщила о том, что находится в положении.
Полиграф подтвердил, что беременность любовницы стала причиной расставания. ДНК-тесты также указали, что ни Никитин, ни Федотов не являются отцом ребенка. Эксперты предположили, что им может быть первый муж Никитиной.
Инициатором разбирательств на телепрограмме выступил Александр Никитин, который заподозрил, что 8 лет занимался воспитанием чужого ребенка. Экс-муж его супруги намекнул, что застал Юлию Никитину в постели с Федотовым, когда она находилась на отдыхе на море вдали от законного партнера. После измены пара разошлась, а вскоре любовница актера встретила своего будущего возлюбленного Никитина. Он верил, что семья не удержалась вместе по его вине, а проверка на полиграфе указала на сомнение по поводу кровного родства с наследником. Артем Федотов признался, что знает Юлию Никитину с 2010 года, а их симпатия была взаимная. Пара встречалась три раза, а отношения прекратились после того, как любовница сообщила о том, что находится в положении.
Полиграф подтвердил, что беременность любовницы стала причиной расставания. ДНК-тесты также указали, что ни Никитин, ни Федотов не являются отцом ребенка. Эксперты предположили, что им может быть первый муж Никитиной.