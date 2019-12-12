Актер Артем Федотов признался в изменах жене





Инициатором разбирательств на телепрограмме выступил Александр Никитин, который заподозрил, что 8 лет занимался воспитанием чужого ребенка. Экс-муж его супруги намекнул, что застал Юлию Никитину в постели с Федотовым, когда она находилась на отдыхе на море вдали от законного партнера. После измены пара разошлась, а вскоре любовница актера встретила своего будущего возлюбленного Никитина. Он верил, что семья не удержалась вместе по его вине, а проверка на полиграфе указала на сомнение по поводу кровного родства с наследником. Артем Федотов признался, что знает Юлию Никитину с 2010 года, а их симпатия была взаимная. Пара встречалась три раза, а отношения прекратились после того, как любовница сообщила о том, что находится в положении.Полиграф подтвердил, что беременность любовницы стала причиной расставания. ДНК-тесты также указали, что ни Никитин, ни Федотов не являются отцом ребенка. Эксперты предположили, что им может быть первый муж Никитиной.