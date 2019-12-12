Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что Майя Донцова не сообщала о двойне
Не так давно появились слухи, якобы участница и звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова призналась, что беременна, и добавила, что ждет рождение двойни. Тем не менее, Саша Черно опровергла подобные высказывания, отметив, что она не слышала такого на финале конкурса "Человек года".
Не так давно появились слухи о том, что участница проекта "Дом-2" Майя Донцова перестала скрывать свою беременность, а в финале конкурса "Человек года" и вовсе призналась, что ждет двойню, таким способом желая, видимо, получить поддержку от зрителей и коллег. Тем не менее, ситуацию поспешила прояснить Саша Черно.
Как отметила супруга Иосифа Оганесяна, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram, она подобного от коллеги по проекту "Дом-2" не слышала. Саша Черно не исключает, что Майя Донцова и Алексей Купин действительно в скором времени могут стать родителями, однако звезда реалити-шоу, видимо, решила сдержать свое обещание и скрывать "интересное положение" как можно дольше.
Не так давно появились слухи о том, что участница проекта "Дом-2" Майя Донцова перестала скрывать свою беременность, а в финале конкурса "Человек года" и вовсе призналась, что ждет двойню, таким способом желая, видимо, получить поддержку от зрителей и коллег. Тем не менее, ситуацию поспешила прояснить Саша Черно.
Как отметила супруга Иосифа Оганесяна, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram, она подобного от коллеги по проекту "Дом-2" не слышала. Саша Черно не исключает, что Майя Донцова и Алексей Купин действительно в скором времени могут стать родителями, однако звезда реалити-шоу, видимо, решила сдержать свое обещание и скрывать "интересное положение" как можно дольше.