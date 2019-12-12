Россиян предупредили об опасности использования бесплатного Wi-Fi





Согласно исследованию, 74% российских пользователей регулярно подключаются в общедоступному Wi-Fi. 49% респондентов предпочитают делать это в кафе, 42% - в отелях, 35% - в торговых центрах и магазинах и еще 34% - в аэропортах. Почти 70% опрошенных используют такой доступ к интернету для проверки социальных сетей, 43% читают новости, около 25% заходят на почтовые ящики, а 10% используют онлайн-банкинг.По словам специалистов, такая ситуация является крайне опасной, так как при использование бесплатного и общедоступного Wi-Fi пользователи сильно рискуют своей безопасностью. Все дело в том, что в подобных ситуациях любой человек может стать жертвой мошенников. Злоумышленники, например, могут создать клон привычной сети Wi-Fi, а затем красть личные данные пользователей, не заметивших разницу. Также возможен вариант перехвата данных извне, ведь публичные Wi-Fi редко имеют достаточный уровень защиты.Для повышения безопасности своего устройства эксперты советуют соблюдать простые правила. Необходимо выключить функцию автоподключения к доступной сети Wi-Fi и внимательно выбирать те из них, которыми человек будет пользоваться.