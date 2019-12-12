Стала известна настоящая причина исчезновения динозавров





Раньше считалось, что именно его падение 66 млн лет назад привело к коренным переменам на Земле. Новые исследования опровергают такую точку зрения и проливают свет на другие подробности той эпохи. Оказалось, что коренные изменения в климате и окружающей среде произошли еще до падения метеорита. Изучение окаменелостей моллюсков и улиток показывает, что на стыке мелового и палеогенового периодов атмосфера планеты сильно поменялась.В ней увеличилось количество углекислого газа, приводящего к серьезным последствиям для всех живых организмов, включая динозавров. Считается, что причиной таких перемен в составе атмосферы стали постоянные извержения Деканских траппов, так называют магматические провинции в Центральной Индии. На протяжении сотен лет они были активными и отправляли воздух огромным количество углекислого газа.Результатом таких событий стало не только изменения в атмосфере Земли, но и перемены в мировом океане. Такие глобальные процессы привели к исчезновению многих видов, в том числе и отдельных представителей динозавров. Именно поэтому, отмечают ученые, падение метеорита стало своеобразной финальной точкой во всех этих процессах.