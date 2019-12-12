Эксперт рассказал, зачем России нужны эсминцы «Лидер» и фрегаты проекта 22350М





Дмитрий Корнев, являющийся основателем портала Military Russia, рассказал о ближайших планах руководства страны по модернизации ВМФ России. Рост морской мощи РФ приводит к необходимости перехода этих показателей на новый уровень. Российский ВМФ должен иметь возможность выполнять задания в любой точке мирового океана, а для этого современные отечественные корабли не подходят.Именно поэтому руководство страны приняло решение о разработке эсминцев «Лидер» и фрегатов проекта 22350. Эти крупнотоннажные боевые корабли смогут выполнять задания в любой точке мирового океана на протяжении нескольких месяцев, чего раньше российские военные не могли себе позволить. Для этого предлагается использовать атомные силовые установки, обладающие большой автономностью.Считается, что эсминцы «Лидер» начнут закладывать уже в 2020 году сразу на нескольких отечественных предприятиях. Эту информацию подтверждал Виктор Бурсук, являющийся заместителем главнокомандующего ВМФ России по вооружению. Эксперт отмечает, что ввод в эксплуатацию таких кораблей позволит сделать качественный скачек всему российскому флоту.