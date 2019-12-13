Учёные раскрыли подробности о найденных в Мексике "расчленённых" 1400-летних скелетах





Открытие, о котором идёт речь, археологи сделали в 2013 году, но потребовалось время, чтобы изучить находки. В первую очередь исследователи определили число захороненных "расчленённых" людей и их пол. Выяснилось, в могиле находилось 14 представителей сильного пола, несколько подростков и одна женщина с 18-месячным ребёнком. Следы на их костях указывали на насильственную смерть. Тела, судя по всему, разрубили каменным оружием, а после сожгли. При этом на многих 1400-летних скелетах имелись драгоценные украшения, оставшиеся нетронутыми. Учитывая характер совершённых убийств, у экспертов возникли сомнения, и они отвергли теорию о ритуальном захоронении. Тем более, что жертвы были сброшены в колодец и присыпаны большими камнями, хотя явно принадлежали к знатному роду.Дополнительное исследование, проведённое сотрудниками Боннского университета, и анализ стронция позволили определить место рождения найденных в Мексике захороненных людей. Выяснилось, все они жили в отдалении от места обнаружения. Представители этого народа потерпели войну против населения города Ушуль, в котором проживали представители майя. Все убитые являлись пленниками, которых жестоко казнили, чтобы провести демонстрацию власти и силы.