Стефания Маликова поучаствовала в фотосессии в стиле 90-х, показав косплей на отца
Модель Стефания Маликова приняла участие в фотосессии в стиле 90-х годов, показав косплей на собственного отца. Дочь Дмитрия Маликова опубликовала серию снимков на своей странице в сети Instagram.
Пик популярности Дмитрия Маликова пришелся на 90-е, о чем решила напомнить его дочь, выбрав для своей фотосессии образы того времени. Модель позировала для новых снимков в кожаной короткой юбке, таком же топе и сапогах на каблуке, дополнив амплуа рок-тусовщицы джинсовой курткой и массивным ожерельем в виде цепи. В своей подборке Стефания Маликова сравнила некоторые фото со снимками своего отца, а поклонники заметили похожие черты.
Ранее модель опубликовала ретро-кадры, для которых позировала в твидовой юбке, объемной вязаной кофте и широкой повязке для волос. В комментариях многие поклонники признались, что Стефания Маликова поразила их точным попаданием в образ.
Пик популярности Дмитрия Маликова пришелся на 90-е, о чем решила напомнить его дочь, выбрав для своей фотосессии образы того времени. Модель позировала для новых снимков в кожаной короткой юбке, таком же топе и сапогах на каблуке, дополнив амплуа рок-тусовщицы джинсовой курткой и массивным ожерельем в виде цепи. В своей подборке Стефания Маликова сравнила некоторые фото со снимками своего отца, а поклонники заметили похожие черты.
Ранее модель опубликовала ретро-кадры, для которых позировала в твидовой юбке, объемной вязаной кофте и широкой повязке для волос. В комментариях многие поклонники признались, что Стефания Маликова поразила их точным попаданием в образ.