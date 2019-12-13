Ученые: Риск смерти после сердечного приступа можно определить по слуху и подвижности





Обычно для оценки риска смерти человека после сердечного приступа используются привычные медицинские показатели: частота сердечных сокращений, артериальное давление, уровень гемоглобина в крови, функционирования почек и другие. На основании этих данных медики могут достаточно точно определить вероятность кончины пациента, однако всегда существует шанс на ошибку.Именно поэтому ученые из Йельского университета захотели разработать модель для более точной оценки рисков смерти после сердечного приступа. Для этого они добавили к привычным показателям дополнительные: скорость ходьбы, состояние слуха, потерю веса и оценку своего состояния самим пациентом. Исследование с участием 3 тысяч людей старше 75 лет показало, что эти факторы значительно повышают точность прогноза смертности.Новая методика позволяет медика более точно понимать состояние пациента и в случае необходимости оказать ему своевременную помощь, которая в последствии может предотвратить летальный исход. Ученые отмечают, что их методика может быть дополнена еще целым рядом факторов, сейчас они над ними работают.